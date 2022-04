A$AP Rocky (33) sorgt in letzter Zeit für reichlich Schlagzeilen! Dem Rapper wurde zunächst eine Affäre mit der Designerin Amina Muaddi nachgesagt, die diese später dementierte. Anschließend sorgte er jedoch wieder für Aufsehen: Am Flughafen von Los Angeles wurde er von Polizisten festgenommen – der Grund: Bereits seit einiger Zeit wird wegen einer Schießerei gegen den Songschreiber ermittelt. Nun durfte A$AP Rocky das Gefängnis jedoch wieder verlassen.

Wie Radar berichtete, befindet sich der 33-Jährige nur wenige Stunden nach seiner Verhaftung wieder auf freiem Fuß. Weiter hieß es, dass der Musiker von zahlreichen Beamten begleitet wurde, als er das Gefängnis verließ. Dabei sah er wohl äußerst besorgt aus und sprintete regelrecht zu seinem SUV, um seine wiedergewonnene Freiheit einzuleiten.

Radar teilte außerdem mit, dass die Polizei nach der Verhaftung einen Durchsuchungsbefehl in dem Wohnsitz des gebürtigen New Yorkers vollzogen hatte. Dabei sollen sie sogar einen Rammbock eingesetzt haben. Auf Fotos ist zu sehen, wie die Beamten eine Kiste mit potenziellen Beweismitteln in Gewahrsam nahmen. Wie seine schwangere Freundin Rihanna (34) das Ganze aufgenommen hat, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky, November 2019

Instagram / badgalriri Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

