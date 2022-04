Wie malt sich Haftbefehl (36) die Zukunft seiner Kinder aus? Seit 2016 ist der Rapper mit seiner Frau Nina Anhan verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: einen Jungen namens Noah und ein Mädchen mit dem Namen Aliyah. Der sechsjährige Noah bewies bereits: Er hat richtig Lust auf Musik. Doch soll der kleine Junge mal in Papas Fußstapfen treten? Im Promiflash-Interview teilte Haftbefehl jetzt seine Meinung dazu mit...

"Wenn er das unbedingt möchte, dann werde ich ihm natürlich nicht im Weg stehen", stellte Haftbefehl gegenüber Promiflash klar. Doch der 36-Jährige kennt das Business in- und auswendig, machte gute, aber auch schlechte Erfahrungen. Daher würde Hafti seinem Sohn Noah nicht unbedingt ans Herz legen, es ihm gleichzutun und sich auf diese Welt einzulassen. "Das Musikgeschäft hat viele Schattenseiten und davon würde ich ihn gerne weghalten", erklärte der "069"-Interpret.

In einem früheren Promiflash-Interview betonte Haftbefehl bereits, wie sehr ihm das Wohl seiner Familie am Herzen liegt. Worauf er wohl am meisten stolz ist? "Auf meine Kinder, dass die beide gesund sind und dass ich denen alles geben kann, was sie wollen", sagte der gebürtige Offenbacher. Trotz seines Wohlstandes und seiner geordneter Familienverhältnisse, denkt Hafti dennoch manchmal an seine Wurzeln zurück. "Straße ist da, wo ich herkomme, aber womit ich Gott sei Dank nicht mehr so viel zu tun hab'", meinte der Rapper.

Instagram / ninaanhan Haftbefehl und Nina Anhan, April 2021

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina und seinem Sohn Noah

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina und ihren gemeinsamen Kindern Noah und Aliyah

