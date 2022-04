Twenty4Tims Karriere geht gerade steil bergauf! Der TikTok-Star erlangte durch seine lustigen Videos viel Ruhm und ist nun auch als erfolgreicher Influencer aktiv. Jetzt erfüllte er sich jedoch vor Kurzem einen großen Traum: Er brachte seinen ersten eigenen Song "Bling Bling" heraus! Aber nicht nur die Musik ist seine Leidenschaft: Gegenüber Promiflash verriet Tim, dass er auch gerne einmal an einer TV-Show teilnehmen würde!

Schon einmal trat der Webstar bei dem Format "Pocher vs. Influencer" von Oliver Pocher (44) auf. Doch damit reicht es Tim offenbar nicht! "Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei Let's Dance mitzumachen oder im Dschungelcamp", verriet er im Interview mit Promiflash. Dort würde er auch gern schon bald sein Glück versuchen: "Wenn die Castings da losgehen für nächstes Jahr, was ja eigentlich immer so im September oder Oktober herum ist, kann ich mir das ganz gut vorstellen!"

In letzter Zeit drehte sich im Leben des 21-Jährigen jedoch alles um die Veröffentlichung seines Songs samt fettem Musikvideo. Dafür prasselten jedoch ziemlich viele Hass-Nachrichten auf Tim ein, die seinen Stil und das Lied kritisierten. Davon lässt er sich jedoch nicht unterkriegen. "Ich glaube, das gehört auch ein bisschen mit dazu, weil mit Erfolg eben auch Neid kommt", erklärte er selbstbewusst.

Twenty4Tim, Internet-Star

Twenty4Tim, TikTok-Star

Twenty4Tim, TikTok-Star

