Loredana Wollnys (18) Abonnenten sind einfach nur hin und weg. In den vergangenen Jahren hat sich die jüngste Tochter von Silvia Wollny (57) auf ihrem Social-Media-Account eine große Fangemeinschaft aufgebaut. Regelmäßig begeistert sie ihre rund 284.000 Follower mit Aufnahmen von sich und gibt viele Einblicke in ihren Alltag. Nun erfreute die Blondine ihre Community ein weiteres Mal mit einem Selfie.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte das Wollny-Nesthäkchen einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Spiegel posierte. Augenscheinlich befindet sich die 18-Jährige auf dem Bild jedoch nicht zu Hause, denn an der Wand hinter der Beauty ist das Wort "Hotels" zu lesen. Verträumt schaut sie in die Kamera und fügt ihrem Beitrag noch einen nachdenklichen Spruch hinzu: "Wenn ein Mensch nicht um dich kämpft, hat er nur drauf gewartet, dass du gehst". Bei ihren Fans kommt das neue Pic megagut an. Viele Nutzer bringen unter dem Foto zum Ausdruck, wie schön Loredana doch sei. "Du bist megahübsch", "Wunderschönes Foto von dir" oder "Wow, traumhaft" lauten nur einige der entzückten Kommentare.

Erst vor wenigen Tagen hatte Loredana ihre Community mit ein paar Aufnahmen vom Strand begeistert. Lässig posiert die Netzpersönlichkeit in einem roten Kleid vor einem Sonnenuntergang am Meer, während sie zufrieden lächelt. "Oha du Hübsche. Wer hat diese tollen Bilder von dir gemacht?", kommentierte unter anderem Schwester Estefania (20) die Bilder.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im April 2022

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, Influencerin

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Persönlichkeit

