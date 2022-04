Rebel Wilson (42) scheint genug von den Paparazzi zu haben. Vergangenes Jahr überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit ihrem völlig veränderten Aussehen. 2020 nahm sich die Pitch Perfect-Darstellerin vor, gegen ihr überschüssigen Pfunde anzukämpfen und speckte innerhalb eines Jahres über 30 Kilo ab. Seither ist das Interesse der Öffentlichkeit an der Australierin gestiegen und Paparazzi verfolgen sie auf Schritt und Tritt. Nun wurde Rebel sogar bei einem Besuch im Nagelstudio abgelichtet.

Fotografen trafen die 42-Jährige bei einem Maniküre-Termin mit ihrer Mutter in Sydney an. Über das unerwartete Auftauchen der Paparazzi schien die "The Hustle"-Darstellerin jedoch nicht erfreut gewesen zu sein. Genervt schaute Rebel während ihrer Nagelpflege aus dem Fenster direkt in die Linse der Fotografen. Beim Verlassen des Nagelstudios versuchte die Schauspielerin dann allerdings den Blickkontakt zu vermeiden.

Ihren erschlankten Körper setzte die Komikerin in einem lässigen schwarzen Outfit gekonnt in Szene. Dazu kombinierte Rebel einen weiten Pullover der Marke Balmain mit eng sitzenden Leggings in Lederoptik. Ihren Look rundete sie mit ein Paar Sneaker und einer Sonnenbrille ab.

KHAPGG / BACKGRID Rebel Wilson im April 2022

KHAPGG / BACKGRID Rebel Wilson bei der Maniküre, April 2022

KHAPGG / BACKGRID Rebel Wilson, Schauspielerin

