Rihanna (34) musste in den vergangenen Tagen immer wieder Stärke beweisen. Die Sängerin machte vor wenigen Monaten öffentlich, dass sie und ihr Partner A$AP Rocky (33) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch das Baby-Glück des Paares wird derzeit überschattet. So warf man dem Rapper zuletzt vor, die Sängerin betrogen zu haben. Freunde des Paares und auch die angebliche Affäre dementierten diese Gerüchte jedoch. Am Mittwoch sorgte der 33-Jährige jetzt aber erneut für Negativ-Schlagzeilen. Er wurde wegen seiner angeblichen Beteiligung an einer Schießerei festgenommen. Kann Rihanna mit dem ganzen Drama während ihrer Schwangerschaft noch umgehen?

