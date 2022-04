In ihrem Julian (29) hat Sarah Engels (29) den Mann fürs Leben gefunden. Seit etwas mehr als zwei Jahren geht das Paar nun schon gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr gaben sich die DSDS-Schönheit und der Fußballer dann nicht nur das Jawort, sie durften auch ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen. Wie glücklich die beiden miteinander sind, zeigen sie auch immer wieder im Netz. Anlässlich von Julians Geburtstag widmete Sarah ihrem Liebsten nun einige rührende Worte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die brünette Beauty nun einige Fotos von ihrem Malediven-Urlaub, mit denen sie ihrem Schatz gratulierte. Sarah begann zu erzählen, dass sie auf ihre gemeinsamen Errungenschaften unglaublich stolz sei und das Lachen ihres Mannes sie "zum glücklichsten Menschen" machen würde. "Ich bin immer an deiner Seite und liebe dich genau so, wie du bist", schwärmte die 29-Jährige. Zudem bezeichnete die ehemalige The Masked Singer-Gewinnerin ihren Liebsten als "mein Ein und Alles", "wundervoller Ehemann" und "liebevoller Papa".

Auch in ihrer Story richtete Sarah ein paar liebevolle Worte an das Geburtstagskind und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Danke, dass du meine Welt mit so viel Farbe füllst. Wir lieben dich – für immer", schrieb die "Genau hier"-Interpretin zu einem Schnappschuss ihres Partners. "Es gibt keine Worte dafür, wie glücklich ich zurzeit bin – du gibst mir den Halt, die Liebe und die Sicherheit, die ich im Leben brauche", versicherte die zweifache Mama anschließend.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Julian Engels, Sarah Engels und Alessio Lombardi im April 2022

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im März 2022

