Sarah Engels (29) bekommt von ihrem Mann Julian (28) eine rührende Liebeserklärung! Für die Sängerin und den ehemaligen Fußballspieler könnte es gerade wohl kaum besser laufen: Nachdem sie im vergangenen Frühling geheiratet hatten, kam im Dezember ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt – Töchterchen Solea. Auch wenn die Eltern natürlich froh sind, ihre kleine Prinzessin endlich bei sich zu haben, haben sie auch die Schwangerschaft in vollen Zügen genossen: In einem süßen Rückblick betont Julian jetzt, wie sehr er Sarah als Schwangere geliebt hat...

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Sportler nun einige Videos, die Sarah 2021 mit ihrem kugelrunden Babybauch zeigen – mal beim Herumalbern, mal beim Sport, mal beim Tanzen. "Glaube mir, ich habe die Zeit richtig geliebt. Ich habe die Zeit wirklich sehr genossen. Du warst nicht anstrengend, sondern echt süß mit deiner Kugel [...] aber auch einfach wunderschön", schwärmte Julian von seiner Frau.

Julian könne zwar bestätigen, dass Frauen in der Schwangerschaft anders drauf sind und auch mal durchdrehen würden – aber er habe jede Minute davon zelebriert. Auch die "240 Fußmassagen in 40 Wochen Schwangerschaft" habe er ihr nur zu gerne gegeben. Denn Sarah litt wie viele werdende Mütter an starken Wassereinlagerungen in ihren Beinen und Füßen. Was sagt ihr zu dem Schwangerschafts-Rückblick? Stimmt ab!

Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea Liana

Sarah Engels, Naschkatze

Sarah und Julian Engels im Juli 2021

