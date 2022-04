Würde Jason Oppenheim (45) die Trennung von Chrishell Stause (40) rückgängig machen wollen? Der Selling Sunset-Star und seine Mitarbeiterin waren mehrere Monate lang ein Paar. Im Dezember des vergangenen Jahres gaben die TV-Makler jedoch ihr Liebes-Aus bekannt. Sie betonten zwar, weiterhin miteinander befreundet bleiben zu wollen – Jason hat allerdings noch tiefere Gefühle für Chrishell. Er ist offenbar noch nicht ganz über die Trennung hinweg.

Im Interview mit Us Weekly verriet der 45-Jährige: "Ich glaube, dass ich für mich die richtige Entscheidung getroffen habe, aber ich denke auch, dass es sehr schwer ist." Immerhin empfinde er nach wie vor sehr viel für die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin: "Ich liebe sie immer noch. Ich werde sie immer lieben. Sie ist eine großartige Frau, also ist es ein großer Verlust."

Dass er mit der Trennung nicht so einfach abschließen kann, überrascht Jason selbst. "Es ist viel schwieriger, als ich dachte. [...] Es werden noch ein paar harte Wochen bevorstehen", betonte der Kalifornier. Seiner Meinung nach bringe es aber auch nichts, das Ganze noch mal Revue passieren zu lassen und auf ein Comeback zu hoffen.

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim bei der New York Fashion Week

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim bei den Power Broker Awards

Getty Images TV-Bekanntheit Chrishell Stause und ihr Ex-Freund Jason Oppenheim

