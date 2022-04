Wie ging es mit Luigi Birofio und Michelle Daniaux nach Prominent getrennt weiter? Die ehemaligen Ex on the Beach-Turteltauben schlugen sich in dem neuen Reality-TV-Format ziemlich gut. Im Viertelfinalspiel verloren sie allerdings gegen Doreen Dietel (47) und Patrick Eid – und mussten die Villa der Verflossenen deshalb verlassen. Eigentlich wollten sie ihrer Liebe nach dem Show-Aus noch eine zweite Chance geben. Doch sind Gigi und Michelle mittlerweile wieder ein Paar? Das verrieten sie nun Promiflash!

"Nach den Dreharbeiten haben Gigi und ich es noch mal miteinander versucht, allerdings haben wir schnell gemerkt, dass die Wunden von Vergangenem noch zu frisch sind und wir so keine schöne, harmonische Beziehung führen können", gab die Österreicherin im Promiflash-Interview ehrlich zu. Zwischen Michelle und ihrem Ex seien einfach so viele Dinge passiert – und letztendlich habe es deshalb auch kein Liebes-Comeback gegeben. Gigi sieht das offenbar genauso. "Unsere Beziehung war leider einfach nur kaputt und wir haben eingesehen, dass es nichts mehr bringt", führte er weiter aus.

Trotz allem behalten die Influencerin und der Stuttgarter ihre Teilnahme an dem Format in guter Erinnerung. Obwohl sie das Finale knapp verpasst hatten, waren sie nach ihrem Exit auch nicht wirklich enttäuscht. "Mir ging es ganz gut, weil ich zwar das Spiel nicht gewonnen habe, aber ich habe was viel Schöneres gewonnen – und zwar die Zeit mit Michelle zu genießen", meinte der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer.

