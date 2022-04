Hilaria Baldwin und Alec Baldwin (64) präsentieren sich als starke Einheit! In den vergangenen Monaten mussten sie einiges durchstehen. Im Oktober vergangenen Jahres erschoss der Schauspieler am Set zu dem Film "Rust" versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Deswegen wurde er sogar von zwei Mitarbeitern verklagt. In dieser schwierigen Zeit stärkte seine Gattin ihm stets den Rücken. Nun zeigten sich Alec und Hilaria nach der Tragödie erstmals auf einer Premiere!

Die Eheleute besuchten gemeinsam die Premiere des Filmes "Hangmen". Auf dem roten Teppich am Broadway posierten beide zusammen. Hilaria wich ihrem Mann nicht von der Seite und schmiegte sich an ihn. Outfit technisch hielten sie sich eher zurück. Die sechsfache Mutter wählte für den Anlass einen langen, schwarzen Mantel. Alec trug ein kariertes Jackett und dazu ein rotes Hemd.

Die beiden Turteltauben erwarten aktuell wieder Nachwuchs. Ende März hatte Hilaria via Instagram enthüllt, dass sie Baby Nummer sieben unter dem Herzen trage. "Nach vielen Höhen und Tiefen in den letzten Jahren haben wir eine aufregende und riesige Überraschung: Ein weiterer Baldwinito kommt diesen Herbst", schrieb die 38-Jährige.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin im Februar 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2021 in New York City

