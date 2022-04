Jimmy Kimmel (54) wurde am Geburtstag seines Sohnes ganz emotional. Am 21. April 2017 bekam Molly McNearney, die Partnerin des TV-Moderators, ihr zweites gemeinsames Kind. Der kleine William "Billy" kam mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt. Nur drei Stunden nach seiner Geburt bemerkten die Ärzte, dass das Kind krank ist und mussten es daraufhin direkt operieren. Billy überlebte und durfte jetzt seinen fünften Geburtstag feiern. An dem Tag dachte Jimmy an die Operation von seinem Sohn...

Billys fünften Geburtstag feierte Jimmy damit, dass er nicht nur seinem Sohn gratulierte, sondern auch den Ärzten dankte, die seinem und vielen anderen Babys den Start in ihr Leben ermöglichten. "Wir sind den brillanten Ärzten und Krankenschwestern dankbar, dass sie Billys Leben gerettet haben", meinte der Familienvater auf Instagram. Dazu postete der TV-Host ein Foto seines Sohnes, wie er freudestrahlend vor einem Kuchen sitzt.

In seiner ersten Livesendung nach der Operation seines Sohnes im Mai 2017 sprach Jimmy emotional über die schweren Stunden nach der Geburt seines Babys. "Es ist furchtbar. Meine Frau liegt im Aufwachraum und hat keine Ahnung, was los ist, und ich stehe inmitten einer Menge besorgt aussehender Leute", versuchte der 54-Jährige seine Tränen zurückzuhalten. In der Sendung nutzte er auch die Chance, das Gesundheitssystem in den USA zu kritisieren. Viele Menschen haben gar nicht erst eine Krankenversicherung, weil sie es sich nicht leisten können. "Wenn Ihr Baby stirbt, und das muss nicht sein, sollte es keine Rolle spielen, wie viel Geld Sie verdienen", war Jimmy empört.

Anzeige

Instagram / jimmykimmel Jimmy Kimmel an seinem Geburtstag, April 2022

Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel, TV-Moderator

Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Emmy Awards 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de