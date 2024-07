Jimmy Kimmel und John Mulaney lehnen Oscar-Moderation ab!

Auch wenn es bis zur nächsten Verleihung der Oscars im Jahr 2025 noch einige Monate dauert, sind die Organisatoren bereits dabei, einen würdigen Gastgeber für das Event zu finden. Die Suche nach einem Moderator scheint sich jedoch gar nicht so leicht zu gestalten. Wie People berichtet, hat der Top-Kandidat Jimmy Kimmel (56) den Job als Host der Verleihung im kommenden Jahr abgelehnt. Auch John Mulaney (41), der mit seiner Moderation der Governors Awards im Januar glänzen konnte, soll laut einem Insider kein Interesse daran haben, als Gastgeber bei den Oscars aufzutreten.

Während John laut Puck an dem geplanten Termin im März 2025 schlichtweg keine Zeit habe, das Event zu moderieren, sind Jimmys Gründe für seine Absage bisher unklar. Der Talkshow-Star moderierte die Academy Awards in der Vergangenheit bereits ganze viermal. Nachdem er die Zeremonie in den Jahren 2017 und 2018 begleitet hatte, setzte Jimmy den Job vier Jahre lang aus. Daraufhin hat die Veranstaltung drei Jahre lang ohne Host stattgefunden, woraufhin sich 2022 mit Regina Hall (53), Wanda Sykes (60) und Amy Schumer (43) gleich drei Damen der ehrenvollen Aufgabe annahmen. 2023 kehrte Jimmy als Gastgeber zurück und moderierte den bekanntesten Filmpreis nun zwei Jahre in Folge.

Wie das Magazin berichtet, hat die Academy noch einen weiteren Kandidaten ins Auge gefasst: Chris Rock (59). "Wir würden natürlich alle gerne sehen, wie Chris Rock nach der Ohrfeige triumphierend zurückkehrt, aber ich bezweifle, dass er es tun würde", verrät der Reporter Matthew Belloni in einem Interview. Damit spielt er auf das große Oscar-Drama im Jahr 2022 an, bei dem Will Smith (55) dem "Saw: Spiral"-Darsteller wegen eines schlechten Witzes vor den Augen aller eine saftige Ohrfeige verpasste.

Jimmy Kimmel bei den Oscars 2023

Chris Rock im Januar 2020

