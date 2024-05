Jimmy Kimmels Sohn Billy hatte dritte OP am offenen Herzen

Jimmy Kimmel (56) meldet sich mit einem Gesundheitsupdate seines Sohnes bei seinen Fans. Der Siebenjährige wurde am Wochenende erneut am offenen Herzen operiert. Auf seinem Instagram-Account verfasst der Moderator einige Zeilen und teilt ein Foto des kleinen Kämpfers im Krankenhausbett. "Wir gingen mit viel Optimismus und fast genauso viel Angst in diese Erfahrung und kamen mit einer neuen Herzklappe in einem glücklichen, gesunden Kind heraus", schreibt der liebevolle Vater unter anderem und bedankt sich bei den Ärzten, Schwestern und Mitarbeitern des Krankenhauses.

In dieser schweren Zeit senden einige Promis ihre Grüße und mitfühlenden Worte. "Ich schicke dir und deiner ganzen Familie ganz viel Liebe. Danke an das Children's Hospital Los Angeles für alles, was es leistet!", kommentiert beispielsweise Ellen DeGeneres (66) den Beitrag des 56-Jährigen und auch Jenna Dewan (43) schreibt: "Ganz viel Liebe an dich, Jimmy sowie Molly und Billy!" Zudem meldet sich Jennifer Aniston (55) mit einigen Herz- und Gebetsemojis.

Der Sohn des US-Amerikaners kam mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt. Nur wenige Stunden nach seiner Geburt musste der Schüler operiert werden. Wie glücklich der Familienvater darüber ist, dass sein Kind damals überlebt hatte, ließ er unter anderem an Billys fünftem Geburtstag anklingen. "Wir sind den brillanten Ärzten und Krankenschwestern dankbar, dass sie Billys Leben gerettet haben", merkte Jimmy auf Social Media an.

Instagram / jimmykimmel Jimmy Kimmels Sohn Billy im Mai 2024

Instagram / jimmykimmel Jimmy Kimmel an seinem Geburtstag, April 2022

