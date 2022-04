Mathias ist überglücklich! Der Schweinemäster hatte in der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau versucht, eine passende Partnerin zu finden. Zunächst schien er sich mit seiner Hofdame Eyleen auch ziemlich gut zu verstehen. Nach der Hofwoche brach der Kontakt jedoch ab – ein Paar wurde aus den beiden also nicht. Doch nur kurze Zeit später fand Matze dann doch noch seine große Liebe. Nun gab er ein süßes Beziehungsupdate.

Gegenüber RTL verriet der zweifache Vater: "Ich bin seit über vier Monaten in einer festen Beziehung und sehr glücklich. Wir haben uns ineinander verliebt." Seine neue Freundin heißt ebenfalls Eileen und wohnt in seiner Nähe. Die Blondine plauderte aus, dass sie dem Landwirt ab und zu mal auf den Keks gehe – aber auch die Zweisamkeit mit ihm sehr genieße: "Na ja, da geht es auch mal heiß her bei uns."

Darüber hinaus kommt Eileen offenbar nicht nur gut mit Matze, sondern auch mit der Arbeit auf seinem Hof klar. "Eileenchen hat auch schon Schweine mitgetrieben fleißig. Sie kann mit anpacken – eigentlich genau das, was ich mir so vorgestellt habe", schwärmte der Sachsen-Anhalter.

RTL Eyleen und Matze bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Matze bei "Bauer sucht Frau"

TikTok / matzemachts87 Matze und seine Freundin Eileen

