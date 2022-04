Katharina Damm kann nun ganz offensichtlich nicht mehr verbergen, dass sie in freudiger Erwartung ist! Anfang Februar verkündete die Schwester von Anna Maria Damm (26), dass sie und ihr Mann Leo ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Inzwischen plauderten die werdenden Eltern auch aus, dass es ein Mädchen wird. Allzu lange dürfte sich das Paar nicht mehr gedulden müssen: Katharinas Bäuchlein ist praller denn je!

Via Instagram veröffentlichte die Mama in spe nun mehrere Schnappschüsse von ihrem gemeinsamen Wochenende mit Freunden auf dem diesjährigen Coachella-Festival in der Nähe von Palm Springs. Unter anderem setzte die Netz-Bekanntheit in einem engen Strickkleid ihre Babykugel äußerst gekonnt in Szene. Bei einem Blick auf Katharinas deutlich gewölbte Körpermitte könnte man sogar meinen, die Beauty müsste sich jeden Moment auf den Weg ins Krankenhaus zur Entbindung begeben.

Katharina selbst ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch gelassen – die Geburt ihrer kleinen Prinzessin dürfte also noch nicht unmittelbar vor der Tür stehen. Den geplanten Termin behielten die Influencerin und ihr Liebster bisher allerdings noch für sich. Sobald es losgehen sollte, wird Katharina ihre zahlreichen Follower aber sicherlich in Kenntnis setzen.

Katharina Damm im April 2022

Katharina Damm in Palm Springs

Katharina Damm und ihr Mann Leo

