Amira Pocher (29) sieht keinen Grund für Nähe. Bereits seit der ersten Let's Dance-Show müssen sich die TV-Bekanntheit und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (41) nachsagen lassen, dass sie sehr distanziert seien. Fans vermuten, dass das Tanzpaar aus Angst vor Flirtgerüchten auf Abstand geht oder auch, dass die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt. Bereits in den vergangenen Wochen äußerte sich die zweifache Mutter zu den Spekulationen. Nun stellte Amira klar, dass sie es nicht für nötig halte, ihren Tanzpartner "anzuspringen".

"Wir sind beide verheiratet. Es gibt für mich keinen Grund, Massimo mit Anlauf und breitbeinig anzuspringen", betonte die 29-Jährige in einem Interview gegenüber Gala. Sie habe nie verstanden, warum sich die anderen Teilnehmer der beliebten Tanzshow immer vor Freude um den Hals fielen. Auch der Tänzer könne das trotz seiner langjährigen Teilnahme an dem Format nicht verstehen.

Auf die Gerüchte, dass sie beide sich nicht riechen könnten, reagierte Amira ebenfalls in dem Interview mit Gala. "Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, bekam jemand Fremdes, also Massimo, an meine Seite gestellt, mit dem ich acht Stunden am Tag Zeit verbringe, der mich berührt und mich umarmt", erklärte die Podcasterin.

Instagram / amirapocher Massimo Sinató und Amira Pocher bei der "Let's Dance"-Probe

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

