Amira Pocher (29) hat genug! Die Moderatorin ist in diesem Jahr Teil von Let's Dance. An der Seite von Massimo Sinató (41) kämpfte sich die Frau von Oliver Pocher (44) von Runde zur Runde und bekam sogar schon die Höchstpunktzahl – dennoch motzten böse Zungen immer wieder, zwischen dem Tanzpaar sei keine Chemie zu spüren. Jetzt meldete sich Amira selbst dazu zu Wort!

Gegenüber Gala klärte die Brünette die Gerüchte auf, sie und ihr Coach würden einander nicht mögen. Ganz rational gab sie an: "Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, bekam jemand Fremdes, also Massimo, an meine Seite gestellt, mit dem ich acht Stunden am Tag Zeit verbringe, der mich berührt und mich umarmt." Die zwei hätten sich erst einmal aneinander gewöhnen müssen – ein Problem gebe es aber nicht: "Ich finde, dass wir uns wie zwei erwachsene Menschen verhalten haben."

Schon in der Show hatte Amira zugegeben, Schwierigkeiten mit Nähe zu haben. In den Proben verzichte das Tanzduo deshalb häufig auch darauf, so eng miteinander zu tanzen, wie in der Show: "Ich mein', jeder hat sein Privatleben, jeder hat seinen Körper. Wenn ich ständig mein Gesicht an ihrem Gesicht reiben würde – das muss ja nicht sein", erklärte Massimo.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Getty Images Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Massimo Sinató, Tänzer

