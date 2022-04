Georgina Fleur (32) hat an ihrer Figur ein paar Kleinigkeiten auszusetzen. Der Körper der Reality-TV-Darstellerin hat im vergangenen Jahr so einige Veränderungen durchgemacht. Im August ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. Nur kurz nach der Geburt wirkte sie zwar schon wieder ziemlich schlank – zufrieden ist Georgina mit ihrer Figur aber nicht. Nun verriet sie, was genau sie daran stört.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 32-Jährige in Sportkleidung und verriet: "Ich werde heute den ganzen Tag an meinem Bauch arbeiten. Ich brauche nämlich wieder eine Taille. Meine Taille ist irgendwie verschwunden. Ich bin so gerade." Das ist jedoch nicht das Einzige, was Georgina an ihren Körper stört. Sie möchte auch an einer aufrechteren Haltung arbeiten. "Meine Haltung ist furchtbar", betonte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin.

Auch wenn Georgina ihre Figur nicht zu hundert Prozent gefällt, möchte sie sie nicht verstecken. Von extremer Bildbearbeitung hält die Influencerin nichts, wie sie vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story klarstellte: "Ich photoshoppe meine Fotos nicht und wenn ich nicht direkt meinen Bauch in die Kamera halte, heißt es nicht, dass ich mich dafür schäme."

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im April 2022 in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de