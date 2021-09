Bei diesem Anblick ist es kaum vorstellbar, dass in Georgina Fleurs (31) Bauch gerade noch ein Baby war! Ende August ist das Reality-TV-Sternchen zum ersten Mal Mutter geworden. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Zwei Wochen nach der Entbindung zeigte sie jetzt erstmals wieder ihren Bauch: Schon jetzt ist von Georginas Babykugel keine Spur mehr zu sehen!

Bekleidet mit einer Sportleggings und dem dazu passenden Crop-Top machte die 31-Jährige jetzt einen Spaziergang mit ihrer Tochter. "Ich finde, mein After-Baby-Body nach zwei Wochen kann sich echt sehen lassen", freut sie sich in ihrer Instagram-Story, während sie ihren Bauch filmt. Georginas Körpermitte hat sich bereits deutlich zurückgebildet. Doch das kommt für die Neu-Mama nicht von ungefähr. "Ich habe versucht, in der Schwangerschaft regelmäßig schwimmen zu gehen und mich auch genug zu bewegen", erklärt sie.

Wie viel sie aktuell auf die Waage bringt, weiß Georgina nicht. "Ich wiege mich nie und esse auch immer, was ich will. Ich will mich da gar nicht so verrückt machen mit meiner Figur", betont die TV-Bekanntheit in dem Clip. Und mit dieser Einstellung scheint sie Erfolg zu haben. "Ich habe meine Bikinifigur zurück", stellt Georgina freudestrahlend fast.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, September 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

