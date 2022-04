Laura Müller (21) weiß sich gekonnt in Szene zu setzen. Die TV-Bekanntheit heizt gemeinsam mit ihrem Mann Michael Wendler (49) gerne ihren Fans auf Instagram oder auch auf der Bezahlplattform OnlyFans ordentlich ein. In ihrer Instagram-Story spielte die Ex-Let's Dance-Kandidatin erneut mit ihren Reizen: Ziemlich auffällig hält sie ihre prallen Lippen in die Kamera und schreibt dazu "Ich meine...". Ob sie damit ihr Make-up samt Lipgloss meint oder auch ein Lipfiller im Spiel ist, bleibt jedoch unklar. In der Vergangenheit äußerte die Influencerin bereits, dass sie einen Besuch beim Beauty-Doc in der Zukunft nicht ausschließen würde.

