Konnte Sarah Engels (29) als Gastjurorin überzeugen? Die Sängerin wurde durch ihre Teilnahme bei DSDS einem breiten Publikum bekannt – das ist nun schon elf Jahre her. Seitdem hat die Brünette eine steile Karriere hingelegt und hat sich einen Namen als Musikerin gemacht. Nun kehrte sie zu ihren Wurzeln zurück und verstärkte die DSDS-Jury in der zweiten Liveshow. Wie kam Sarahs Auftritt bei den Fans an?

Sarahs Performance in der Jury spaltete die Zuschauer offenbar. "Sarah gefällt mir da sehr gut als Gastjurorin. Man könnte sie in der nächsten Staffel gerne als festes Jurymitglied engagieren", lobte einer von vielen begeisterten Twitter-Usern – andere Nutzer wiederum konnte die zweifache Mutter aber leider nicht überzeugen. "Die Gast-DSDS Jurorin Sarah Engels hinterlässt heute keinen guten Eindruck. Ihre krächzende Stimme hat meine zwei Katzen erschreckt", kritisierten andere Zuschauer.

Aber trotz einiger kritischer Stimmen hat Sarah den Abend wohl voll und ganz genossen. "Ein verrücktes Gefühl, gestern in der Jury gesessen zu haben, wo ich selbst vor elf Jahren dort als Kandidatin auf dieser riesigen Bühne stand und alles angefangen hatte. Ich habe mich auf jeden Fall prächtig amüsiert", freute sie sich.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Toby Gad, Sarah Engels, Florian Silbereisen und Ilse DeLange

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de