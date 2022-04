Dieser Auftritt dürfte für Sarah Engels (29) ein ganz besonders emotionaler werden! Die Sängerin steht schon seit Jahren im Rampenlicht – einem größeren Publikum war die Brünette 2011 durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt geworden. Seitdem hat die zweifache Mutter eine große Karriere hingelegt. Nun wird sie zu ihren Wurzeln zurückkehren: In der zweiten DSDS-Liveshow wird Sarah in der Jury sitzen!

Wie RTL nun bekannt gab, wird Sarah in der kommenden Liveshow Florian Silbereisen (40), Toby Gad (54) und Ilse DeLange (44) als Gastjurorin unterstützen und die Kandidaten bewerten. Für die "Ich liebe nur Dich"-Interpretin dürfte das eine höchst emotionale Show werden – schließlich machte sie ihre ersten TV-Erfahrungen in dem Format.

Auch ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (29), den Sarah damals bei DSDS kennenlernte, wurde die Ehre in der Vergangenheit gleich mehrfach zuteil. Er saß 2019 und 2020 in der Jury – damals noch neben Poptitan Dieter Bohlen (68).

Anzeige

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sarah Lombardi im Juli 2014 in Wien

Anzeige

Public Address Pietro Lombardi im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de