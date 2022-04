Was für ein stolzer Vater! Dreifachpapa Chris Brown (32) verzückt das Netz regelmäßig mit Fotos seiner kleinen Tochter Lovely Symphani Brown. Ende des Jahres wurde spekuliert, ob der Musiker ein drittes Mal Vater werden könnte. Anfang April bestätigte er den Familienzuwachs mit einem niedlichen Schnappschuss seiner bereits drei Monate alten Tochter. Jetzt legt er nach und präsentiert seinen Followern stolz das herzliche Lachen des kleinen Sonnenscheins...

In seiner Instagram-Story postete Chris jetzt zwei neue Fotos seiner bezaubernden Tochter und dürfte damit so manches Herz höherschlagen lassen. Man sieht Lovely mit einem gelben Stirnband in einem Blümchenoberteil, blauer Hosen und weißen Schühchen auf einem Sessel sitzen. Der kleine Wonneproppen strahlt über beide Ohren und zeigt dabei sein schönstes Lachen. Der "Yeah 3x"-Interpret ergänzte das Foto mit einem von Herzen umgebenen Smiley.

Ursprünglich postete Mama Diamond Brown die beiden und drei weitere Bilder auf ihrem Account. Unter den Post zu ihrer Tochter mit den Kulleraugen schrieb sie eine ebenso niedliche Liebeserklärung: "Sie ist das Ausrufezeichen im glücklichsten Satz, den ich je schreiben könnte! Mein zauberhaftes Mädchen." Dahinter setzte die Ex-Freundin des Musikers ein braunes Herz. Dazu vertaggte Diamond ein Profil im Namen ihrer Tochter. Ohne Postings hat die Seite bereits jetzt schon über 5.000 Abonnenten.

Instagram / chrisbrownofficial Chris Browns Tochter Lovely Symphani

Instagram / thediamondbrown Diamond Brown während ihrer Schwangerschaft

Instagram / chrisbrownofficial Chris Browns Tochter Lovely

