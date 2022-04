Immer mehr Promi-Männer entscheiden sich dazu, für volleres Haar zum Beauty-Doc zu gehen. In der Vergangenheit statteten bereits TV-Bekanntheiten wie Niklas Schröder (33), Domenico De Cicco (39) und Marco Cerullo (33) dem Arzt einen Besuch ab. Nun unterzog sich auch Serkan Yavuz (29) einer Haartransplantation. Doch wieso entschied sich der Bachelor in Paradise-Star für den Eingriff? "Weil es mich einfach belastet hat, und das eine lange Zeit. Ich hatte keine Lust mehr, morgens genau so wach zu werden, es immer zu kaschieren...", verriet er seinen Fans in seiner Instagram-Story. Bis er das Endergebnis zu Gesicht bekommt, wird es noch ein paar Wochen dauern.

