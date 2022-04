Janni Kusmagk (31) ist ihren Followern oft eine Inspiration. Denn die Influencerin hat viele Seiten an sich: Sie ist bekannt als Surferin, Model, Motivations-Coach und dreifache Mama! An ihrem Alltag lässt die Blondine ihre Fans regelmäßig teilhaben. Aber nicht immer bekommt die Ehefrau von Peer Kusmagk (46) positives Feedback zurück. So erreichen Janni jede Menge Hasskommentare – und das sogar von ihrer eigenen Familie!

Die Influencerin veröffentlichte zusammen mit ihrem Mann nun ein Ratgeberbuch mit dem Titel "Der Ruf deines Herzens". Die Autorin geht darin näher darauf ein, dass der Hate überall lauere. Doch ganz besonders traf sie der Shitstorm aus den eigenen Reihen: "Ich sei abgehoben, warf man mir vor, würde zu viel in meiner Social-Media-Welt leben und solle mich doch mit meinen Instagram-Zicken streiten [...]." Diese und noch weitere Kommentare machten der 31-Jährigen sehr zu schaffen, doch mittlerweile weiß sie damit umzugehen.

Aber nicht nur den Shitstorm thematisiert die dreifache Mama in ihrem Buch, sondern sie gesteht auch, dass sie früher unter Bulimie litt. Diese Krankheit sprach die Surferin sogar das erste Mal in ihrem Buch an, denn sie verreit im Promiflash-Interview: "Ich habe mich da tatsächlich noch nie so geöffnet, weil es mich wahrscheinlich auch noch so beeinflusst hat, dass ich noch nicht mit Abstand drüber sprechen konnte."

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren zwei Kids Yoko und Emil-Ocean

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Merlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de