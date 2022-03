Janni Kusmagk (31) litt in der Vergangenheit an Bulimie. Das gesteht die Influencerin ihren Lesern nun zum allerersten Mal und zwar in ihrem neuen Buch "Der Ruf deines Herzens", das sie gemeinsam mit ihrem Mann Peer (46) geschrieben hat. "Bei der Auswahl meiner Speisen hielt ich Ausschau nach dem, womit ich mich am meisten bestrafen konnte. Was war die größte Sünde? Was könnte ich am einfachsten wieder erbrechen?", bietet sie dort extrem ehrliche Einblicke. Mit Promiflash sprach sie ausgiebig über die Gründe, das Thema genau jetzt öffentlich zu machen: "Ich habe mich da tatsächlich noch nie so geöffnet, weil es mich wahrscheinlich auch noch so beeinflusst hat, dass ich noch nicht mit Abstand drüber sprechen konnte."

