Fiona Erdmann (33) weiß nicht mehr weiter! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin könnte momentan eigentlich nicht glücklicher sein: Gemeinsam mit ihrem Partner Mo erwartet sie wieder Nachwuchs. Nach der Geburt ihres Sohnes Leo ist sie nun mit einem Mädchen schwanger. Bis sie die Kleine in den Armen halten können, ist es auch nicht mehr allzu lange hin – zumindest, wenn alles nach Plan laufen würde: Fionas Baby will sich aber einfach nicht drehen!

In einem Instagram-Post verriet die Dubai-Auswanderin: "Leider liegt unsere Maus immer noch in der Beckenendlage. Seit circa zwei Wochen versuche ich also alles, um sie zum Drehen zu bewegen." Weder Akupunktur noch Fußreflexzonenmassagen sowie verschiedenste Bewegungen hätten Erfolg gezeigt. Sie werde noch einen Versuch wagen – sollte dieser nicht klappen, habe sie am Donnerstag einen Termin im Krankenhaus zur äußeren Wendung.

In Fionas neuer Heimat, den Vereinigten Arabischen Emiraten, gebe es nur wenige Ärzte, die die Geburt eines Kindes in einer solchen Lage unterstützen würden. "Daher wäre wohl die aktuelle Situation, dass ich einen Kaiserschnitt machen lassen müsste. Natürlich würde ich das zum Wohle meiner Tochter machen, aber ich würde mir so sehr eine normale Geburt wünschen", fügte die Influencerin hinzu.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im März 2022

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de