Hoher Besuch bei Die Höhle der Löwen! In der vergangenen Episode versuchte niemand Geringeres als Fußballstar Michael Ballack (45) sein Glück in der Gründershow: Gemeinsam mit seinen Start-up-Kollegen Bernhard Unger und Thomas Hüster stellte der ehemalige Profi-Kicker Lucky Plant vor – ein biologisches Pflanzenstärkungsmittel, das aus sechs Wildkräutern gewonnen wird und in Form einer Brausetablette oder als Pulver im Gießwasser anzuwenden ist. Am Ende ergatterte Ballacks Team tatsächlich einen Deal mit Ralf Dümmel (55). Und die Gründer könnten nicht glücklicher darüber sein!

Seit den Dreharbeiten sind schon ein paar Monate vergangen. Im Promiflash-Interview schwärmt Michaels Kollege Thomas Hüster jetzt: "Super! Die Zusammenarbeit ist auf der gesamten Arbeitsebene mit Ralf und seinem Team fair, partnerschaftlich, spannend und oft humorvoll." Weiter betont der Gründer begeistert: "Die Affinität zum Fußball und zum gemeinsamen Herzensverein HSV führt zu einer sehr engen persönlichen Bindung." Klingt nach einem perfekten Deal!

Auch Ralf jubelte via Instagram bereits: "Wow, was für ein Pitch! Lucky Plant ist ein echter Energydrink für die Pflanze! Und dahinter steht ein sensationelles Team: Mit Michael Ballack, unserem Capitano, mit Bernhard, dem Pflanzenprofi und mit Thomas, dem Wissenschaftler – einfach das perfekte Gründerteam. Auf viele Lucky Plants!" Würdet ihr Ballacks Produkt kaufen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

