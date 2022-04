Noch mehr Prominenz bei Die Höhle der Löwen! Bereits seit drei Wochen läuft die elfte Staffel der Gründershow auf VOX. In jeder Staffel überraschen hier Gründer mit neuen außergewöhnlichen Deals und kreativen Ideen. Einige Start-ups konnten sich in diesem Jahr schon über einen Deal der Löwen freuen. Kürzlich wurde bekannt, dass es in diesem Jahr auch einen prominenten Gründer geben wird: Der ehemalige Fußballnationalspieler Michael Ballack (45) hofft als einer der drei Gründer von Lucky Plant auf einen Deal der Löwen.

Michael ist am kommenden Montag in der vierten Folge mit seinen Start-up-Kollegen Bernhard Unger (54) und Dr. Thomas Hüster (56) in der Gründershow zu sehen. Bei ihrem Produkt handelt es sich um ein 100 % biologisches Pflanzenstärkungsmittel, das aus sechs Wildkräutern gewonnen wird und in Form einer Brausetablette oder als Pulver im Gießwasser anzuwenden ist. „Mit Lucky Plant bringen wir Ihre Pflanzen auf Champions League-Niveau", so lautet das getreue Motto des ehemaligen Nationalspielers.

Nach dem tragischen Verlust seines Sohnes im vergangenen Jahr wagt der Ex-Fußballer sich langsam wieder an öffentliche Auftritte heran. Trotz des schrecklichen Schicksalsschlages gibt der 45-Jährige nicht auf. Daher verfolgt er die Fußball-Leidenschaft zum Fußball seiner anderen auch weiterhin. Seine Jungs sind an seiner Gründungsidee übrigens auch nicht ganz unbeteiligt: Die Idee zu seinem Start-up kam Michael als einer seiner Söhne mit einem Hautausschlag – verursacht vom Fußball-Rasen – nach Hause kam.

RTL / Bernd-Michael Maurer Die Gründer Bernhard Unger, Michael Ballack und Dr. Thomas Hüster bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Judith Williams, "Gast-Löwin" Sarna Röser und Dagmar Wöhrl

RTL / Bernd-Michael Maurer Bernhard Unger, Michael Ballack und Dr. Thomas Hüster mit ihrem Produkt Lucky Plant

