Justin hat sich endlich entschieden! Der Elsässer möchte bei Bauer sucht Frau International mithilfe von Moderatorin Inka Bause (53) endlich die große Liebe finden. Um diesem Ziel ein Stück näherzukommen, hat er fünf Damen eingeladen, die er genauer kennenlernen möchte. Doch nicht alle können mit auf seinen Hof – von drei muss er sich noch verabschieden. Um nicht wieder direkt nach Hause fahren zu müssen, haben sich die Ladys mächtig ins Zeug gelegt, den Ackerbauern von sich zu überzeugen. Bei zwei von ihnen hat das geklappt!

Nachdem Justin sich Maureen, Miriam, Sabrina, Paloma und Stefanie für Einzelgespräche zur Seite genommen hatte, verkündete er seine Entscheidung. "Die Wahl war schon sehr schwierig, weil ihr alle tolle Frauen seid", betonte der 30-Jährige. Zwei Damen seien jedoch herausgestochen: Er überreichte Stefanie und dann Maureen ein großes Lebkuchenherz. "Das heißt: Herzlich willkommen auf meinem Hof", erklärte Justin und nahm seine beiden Hofdamen damit in Empfang. Doch auch die anderen drei gingen nicht leer aus: Sie bekamen später ebenfalls ein Lebkuchenherz – als kleinen Trost.

Dennoch zeigten sich die zurückgewiesenen Bewerberinnen etwas enttäuscht. "Ich hätte ihn schon gerne besser kennengelernt, weil es jetzt nur so eine kurze Zeit war", erzählte Paloma – Sabrina ging es ähnlich. Am härtesten hat die Entscheidung aber wohl Miriam getroffen. "Ich bin schon traurig und enttäuscht. Ich habe was anderes gefühlt", bedauerte die Zahntechnikerin.

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, Moderatorin

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

