Thandiwe Newton (49) scheint wieder überglücklich zu sein! Die Schauspielerin war seit 1998 mit Ol Parker verheiratet, doch sie trennte sich kürzlich von dem Drehbuchautor, mit dem sie zwei Töchter und einen Sohn teilt. Nach 24 Ehejahren gehen sie nun getrennte Wege – doch die "Westwood"-Darstellerin blieb offenbar nicht lange allein: Jetzt wurde Thandiwe beim Knutschen mit einem Rapper gesehen!

Die 49-Jährige wurde kürzlich innig mit dem Musiker Lonr, der mit bürgerlichem Namen Elijah Dias heißt, gesehen. Ein Insider bestätigte nun gegenüber The Sun, dass sie kurz nach der Trennung wieder glücklich vergeben sei: "Die beiden sind ein Paar und Elijah benimmt sich wie der perfekte Freund." Und das will sie auch unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen! "Thandiwe verbirgt diese Romanze nicht. Sie will, dass jeder davon weiß", verriet die Quelle weiter und betonte, dass sie den Ehering bereits abgelegt habe.

Der Altersunterschied von schlappen 24 Jahren scheint den beiden Turteltauben offenbar nicht im Wege zu stehen. Dem Insider nach ist die Britin sogar schon bei ihm eingezogen! "Thandiwe wohnt bei Elijah in L.A. und verhält sich wie ein verknallter Teenager", gab dieser zu.

