Ist das jetzt Zoe Saldana (40) – oder doch Thandie Newton (46)? Die beiden Schauspielerinnen werden häufig verwechselt. Man könnte jedoch meinen, dass zumindest die eigene Mutter weiß, wie ihre Tochter aussieht. "Guardians of the Galaxy"-Star Zoe hat nun das Gegenteil bewiesen: Sie erzählte, dass ihre Mama ihr gratuliert, wenn sie Thandie im Fernsehen sieht – weil sie davon ausgeht, Zoe sei auf der Mattscheibe zu sehen.

Die 40-Jährige berichtet in The Late Late Show with James Corden (40) von dem Fauxpas ihrer Mutter. Diese würde immer wieder davon ausgehen, dass ihre Tochter in der Erfolgsserie "Westworld" mitgespielt habe. "Ich sagte: 'Vor Jahren dachtest du, ich würde bei 'Traffic' mitspielen. Mama, du hast nicht Thandie Newton auf die Welt gebracht!' Und dann hat sie trotzdem wieder gesagt: 'Deine Sendung läuft auf HBO!' Ich: 'Welche?' Und sie: 'Westworld'!" Sie frage sich, wann ihre Mutter endlich versteht, dass sie nicht Thandie ist.

Auch Victoria Beckham (44) hat die beiden Schönheiten schon verwechselt, wie Thandie in The Graham Norton Show erzählte. In einem Fitnessstudio plauderte die Designerin mit Thandie, ging aber davon aus, Zoe vor sich zu haben. Thandie bemerkte den Irrtum, als Vic sie dafür lobte, Sport trotz ihrer Schwangerschaft zu treiben – dabei befand sich ihr Kind bereits seit einigen Monaten auf der Welt, während Zoe zu jenem Zeitpunkt schwanger gewesen ist.

Joe Scarnici / Getty Images Zoe Saldana im Chateau Marmont

Getty Images Thandie Newton, Schauspielerin

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

