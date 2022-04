Der Prozess von Johnny Depp (58) und seiner Ex-Frau Amber Heard (36) geht in die nächste Runde. Die beiden Schauspieler heirateten 2015 – 2017 wurde die Ehe aber wieder geschieden. Darauf folgte ein Rosenkrieg vor Gericht, der bis heute andauert. Aktuell verklagt der Fluch der Karibik-Star seine Ex wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar. Am Montag wurde in dem Zuge nun weiteres Beweismaterial vorgelegt. Darin spricht Johnny von einem Blutbad.

Wie mehrere Medien berichten, wurde vor Gericht eine Audionachricht von Johnny abgespielt, in der er Amber mit einem Blutbad droht. "Es ist notwendig zu gehen, vor allem bei dir und mir. Das ist von größter Bedeutung. Wenn ich nicht gehe, dann gibt es ein Blutbad", sagt der 58-Jährige in der Aufnahme. Als seine Ex daraufhin sagt, dass sie dann lieber das Fortgehen wählen würde, entgegnet Johnny: "Warum hast du dann so oft das Blutbad gewählt?"

Zuvor waren bereits mehrere Textnachrichten und Audioaufzeichnungen als Beweismittel vor Gericht genutzt worden, in denen Johnny Amber aufs Schärfste beleidigt. Daraufhin hatte der Tattoo-Liebhaber seine Aussagen als beschämend bezeichnet – er habe aber die Angewohnheit, mit schwarzem Humor zu reagieren.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016 in Kalifornien

Getty Images Johnny Depp im April 2022 in Fairfax

Getty Images Amber Heard vor Gericht

