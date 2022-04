Lovelyn Enebechi (25) hat es derzeit nicht leicht. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin brachte erst im März ihren kleinen Sohn Levi auf die Welt. Seitdem gewöhnt sie sich langsam an den Alltag als Mama, doch hat derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: In der vergangenen Woche musste sie aufgrund einer Brustentzündung sogar ins Krankenhaus. Das Stillen bereitet Lovelyn noch immer Probleme.

In letzter Zeit war es recht ruhig auf dem Instagram-Profil der Influencerin. Nach ihrer Entzündung ist es jedoch weiterhin nicht besser geworden. "Ich komme gerade vom Arzt und habe wieder beziehungsweise immer noch einen Milchstau", erklärte Lovelyn. Das nimmt sie derzeit ziemlich mit, da sie auch schon nach ihrem Krankenhausaufenthalt Antibiotika nehmen musste: "Langsam bin ich wirklich am Ende."

Jetzt will sich die 25-Jährige zunächst einmal Zeit für sich nehmen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. "Bin erst mal wieder raus und versuche, zur Ruhe zu kommen!", teilte sie ihren Fans mit und entschuldigte damit ihre Netz-Abstinenz.

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit Kinderwagen, April 2022

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im März 2022

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de