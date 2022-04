Auf diese Schmerzen hätte Lovelyn Enebechi (25) wohl gut verzichten können! Mitte März hat sich das Leben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin komplett verändert: Ihr Sohnemann Levi erblickte das Licht der Welt. In ihrer neuen Rolle als Mutter scheint die Schönheit jetzt voll und ganz aufzugehen. Jetzt kam es allerdings zu einem äußerst schmerzhaften Zwischenfall: Lovelyns Brust hat sich entzündet und sie musste deswegen sogar in eine Klinik!

"Bei mir war es etwas ruhiger, da ich am Freitag leider mit einer starken Brustentzündung ins Krankenhaus musste", meldete sich Lovelyn jetzt nach den Oster-Feiertagen bei ihren Fans via Instagram zu Wort. Damit alles wieder bestens verheilt, muss die brünett gelockte Beauty nun sogar Antibiotika einnehmen und lag das komplette Wochenende über einfach nur im Bett.

Nur die Beine still zu halten, kommt für Lovelyn allerdings auch nicht infrage. "Da unser Umzug am Freitag aber vor der Tür steht, sind wir gestern noch mal mit der ganzen Familie ins Haus gefahren und haben das Wetter im Garten genossen", erzählte das Model. Sobald es gesundheitlich wieder bei ihr bergauf geht, möchte sich Lovelyn dann auch wieder regelmäßig bei ihren Followern melden.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im September 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Dezember 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

