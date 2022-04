Evanthia Benetatou (30) schlägt zurück! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ex-Partner Chris Broy (32) haben einen gemeinsamen Sohn: George Angelos Benetatou. Nach einer öffentlichen Schlammschlacht nach der Trennung haben die zwei das Kriegsbeil inzwischen begraben – ihrem Kind zuliebe. Nun droht es zwischen ihnen aber wieder zu eskalieren. Dass Eva die Taufe von dem Kleinen von einem Kamerateam begleiten ließ, machte Chris nämlich extrem wütend, weshalb er gegen seine Ex schoss. Das lässt Eva aber nicht auf sich sitzen!

In ihrer Instagram-Story holte die Brünette nun zum Gegenschlag aus. Eigentlich sei Sinn und Zweck des Drehs gewesen, zu zeigen, dass Chris und Eva die Vergangenheit für ihren Sohn hinter sich lassen und als Eltern funktionieren. "Leider hat der Vater meines Kindes diese Größe nicht und hat die komplette Taufe in den Dreck gezogen, um sich selbst in den Vordergrund zu rücken", wetterte sie daraufhin. Auch, dass Chris nicht mit der Begleitung durch ein Kamerateam einverstanden gewesen sei, stimme nicht. "Er wusste von der Produktion. Es ist eine Lüge, dass er das nicht wusste, und das gibt es auch schriftlich. Er wusste davon und er hat dem auch zugestimmt", verteidigte Eva sich.

Ihrer Meinung nach werde nicht der kleine George vermarktet – sondern Chris. "Derjenige, der sich hier grade vermarktet, ist Chris. Und das auf den Schultern unseres Kindes. Er stellt sich als Superdaddy dar, der er leider nicht ist und nie sein wird, weil er zu egoistisch ist und sich an erste Stelle stellt und nicht unseren Sohn", lästerte Eva weiter. Immerhin wisse er nicht mal, wie viele Löffel Milchpulver in die Flasche gehören – eine Windel gewechselt habe Chris auch noch nie.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos, April 2022

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seinem Sohn George

Anzeige

TVNOW Eva und Chris bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de