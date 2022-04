Dürfen die Zuschauer sich auf eine Romanze bei Kampf der Realitystars freuen? Die aktuelle Staffel ist in vollem Gange – zwischen den Kandidaten kam es bereits zu ersten Auseinandersetzungen. Fans munkeln aber, dass es bald auch zu heißen Flirts kommen könnte: Zwischen Yeliz Koc (28) und Paco Herb, die bald nachrücken werden, soll es ganz schön knistern. Ronald Schill (63) plaudert gegenüber Promiflash nun über die sich möglicherweise anbahnende Liaison...

Im Interview mit Promiflash gibt der ehemalige Richter sich geheimnisvoll. "Es ergeben sich bei 'Kampf der Realitystars' auch Romanzen, meistens zarte Romanzen, denn wer hat denn schon Sex vor 60 Kameras, aber so zarte Romanzen kann es da schon geben", deutet er an – schließlich sei es ja auch das Salz in der Suppe, wenn sich Personen näherkommen. Vorwegnehmen möchte er aber nichts: "Zu Paco und Yeliz möchte ich nichts sagen."

Nach den Dreharbeiten hatten sich Yeliz und Paco oft gemeinsam im Netz gezeigt – daraufhin hatten Fans spekuliert, dass sie sich in der Show verliebt hätten. Jedoch sind die beiden kein Paar: "Yeliz und ich haben eine gute Freundschaft gewonnen. Wir teilen den Humor, haben in vielen Dingen dieselbe Ansicht und sind jederzeit füreinander da", betonte Paco im April.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb in Italien, Juli 2021

