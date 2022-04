Madonna (63) meldet sich zu Wort! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Sängerin wieder als Single-Lady durch die Welt gehen soll: Denn nach drei gemeinsamen Jahren hat sie die Beziehung zu Ahlamalik Williams wohl beendet. Zuletzt wirkten die zwei ohnehin nicht mehr ganz so glücklich wie am Anfang ihrer Liebe. Im Netz teilte Madonna nun eine kryptische Nachricht, die an Ahlamalik gerichtet sein könnte...

In einer Instagram-Story postete die 63-Jährige nun eine auffällige Botschaft, mit der sie sich möglicherweise auf die Trennung bezieht: "Karma sagte: Wenn jemand in deinem Leben nicht das Richtige für dich ist, wird Gott ihn immer wieder benutzen, um dich zu verletzen, bis du stark genug bist, ihn gehen zu lassen", hieß es in der Nachricht. Dazu postete sie noch ein Foto von einer Kette mit den Worten "F*** dich" und ergänzte: "Das tue ich wirklich."

Ein Insider hatte jedenfalls von der Trennung des Paares berichtet, betonte jedoch, dass zwischen beiden kein böses Blut fließe. "Sie verstehen sich immer noch gut", verriet der anonyme Tippgeber gegenüber The Sun. Demnach hieß es aber auch, dass Ahlamalik bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein soll.

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Freund Ahlamalik Williams

Instagram / madonna Madonna, Popikone

Getty Images Ahlamalik Williams und Madonna, 2021

