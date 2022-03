Seit vergangener Woche ist Robert Pattinson (35) wieder in den deutschen Kinos zu sehen. Er hat in The Batman an der Seite von Zoe Kravitz (33) die Rolle des Titelhelden übernommen. Im Vorfeld hagelte es für diese Casting-Entscheidung im Netz eine Menge Kritik. Der Twilight-Star selbst war daher vor der Filmpremiere noch ziemlich unsicher, ob seine Verkörperung des Comic-Helden dennoch gut ankommen würde. Aber was denken die Fans inzwischen von Robert als Batman? Die Promiflash-Leser sind jedenfalls begeistert.

Bei einer Promiflash-Umfrage sind sich die meisten Batman-Fans einig, dass der 35-Jährige die ideale Besetzung für den dunklen Rächer ist. Stolze 1.182 von insgesamt 1.616 Teilnehmern (73,1 Prozent) könnten sich keinen besseren Darsteller für diese Rolle vorstellen. "Der Film war erstklassig und Roberts Darstellung echt brillant", schwärmte sogar ein Kino-Fan auf Facebook. Lediglich 434 der Umfrageteilnehmer, also 26,9 Prozent, konnten sich noch nicht mit Robert als Bruce Wayne anfreunden.

Diese Fan-Meinung spiegeln auch die ersten Einspielergebnisse für "The Batman" wider. Alleine in den USA konnte der Film am ersten Wochenende 128,5 Millionen Dollar, also umgerechnet etwa 118 Millionen Euro, einfahren – und übertraf damit sämtliche Erwartungen.

Getty Images Robert Pattinson und Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere in London 2022

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Getty Images Schauspieler Robert Pattinson, 2019

