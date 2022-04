Sah Herzogin Meghan (40) in Prinz Harry (37) ein Sprungbrett? Im Mai 2018 gaben sich die beiden das Jawort. Damit besiegelte die einstige Suits-Darstellerin ihren Eintritt in die britische Königsfamilie. Angeblich seien die Royals der Schauspielerin zuvor kein Begriff gewesen. An dieser Aussage kamen allerdings schon wenig später Zweifel auf. Womöglich war sogar das Gegenteil der Fall: Hat Meghan Harry anfangs nur für Fame ausgenutzt?

Das behauptet Tina Brown in ihrem Buch "Palace Papers". Darin schildert die Autorin die Anfänge des Flirts zwischen Harry und Meghan. Der Enkel der Queen (96) sei "die Lösung all ihrer Probleme" gewesen, "Mit Harry an ihrer Seite würde ihr Star-o-Meter nicht nur steigen, sondern in die Höhe schießen", schrieb sie. Immerhin schaffte es die US-Amerikanerin damit unter anderem auf große Magazin-Cover. "Am Morgen nach ihrem ersten Date mit Harry sprach sie mit einer Freundin über ihn, als wäre er ein heißes Angebot ihrer Agentin", heißt es in dem Werk.

Verliebt sei Meghan aber dennoch gewesen. Nach ersten Treffen und süßen Aufmerksamkeiten seitens Harry betonte die heute 40-Jährige in ihrem Blog The Tig: "Ich bin gerade so unglaublich froh. So dankbar und zufrieden, dass ich mir nichts anderes wünsche, außer dass es so weitergeht."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de