Bastian Schweinsteiger (37) und seine Frau Ana Ivanović (34) versprühen Glanz und zeigen sich noch immer schwer verliebt. Seit Juli 2016 ist die ehemalige Profitennisspielerin mit dem Fußball-Weltmeister verheiratet. Perfektioniert wird das Familienglück der zwei Sportskanonen von ihren beiden Söhnen Leon und Luka. Dass die beiden immer noch glücklich wie am ersten Tag sind, zeigten sie nun wieder: Bastian und Ana strahlten auf dem roten Teppich!

Für die "Best Brands Awards" in München hat sich besonders Ana richtig in Schale geschmissen. Die Zweifachmama verzückte in einem schulterfreien Kleid mit hohem Beinschlitz und etwas funkelndem Schmuck. Ihre heißen Overknees machten das Outfit zu einem echten Hingucker. In dem zwischen transparent und schwarz wechselnden Design erinnern ihre sexy Stiefel an süße Zuckerstangen. Ehemann Bastian bekommt seine Liebste aber auch ganz privat in solchen Hammerlooks zu sehen.

Basti verriet im Interview mit RTL, sie nehmen sich auch nach fast sechs Jahren Ehe gerne noch Zeit für romantische Abende zu zweit: "Wir haben auch ein paar Dinner-Dates manchmal und dann sieht sie genauso aus." Der 37-Jährige ist seit dem Ende seiner aktiven Fußballerkarriere TV-Experte und findet deshalb besonders an Montagen die Zeit für Zweisamkeit mit seiner Ana, wie er schmunzelnd erzählte: "Kommt darauf an – Champions League ist Dienstag und Mittwoch, da gehts schlecht, aber montags ist immer ein guter Tag."

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger im Oktober 2021

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Juni 2021

Getty Images Bastian Schweinsteiger beim DFB-Pokalfinale im Mai 2021

