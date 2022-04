Jennifer Frankhausers (29) Babybauch ist mittlerweile kugelrund! Die Schwester von Daniela Katzenberger (35) ist momentan überglücklich: Sie und ihr Partner Steffen König bekommen ein Baby. Die Influencerin hatte sich schon lange Nachwuchs gewünscht, bis ihr Traum in Erfüllung gegangen ist. Inzwischen kann die Kugel der Beauty sich wahrlich sehen lassen. Dafür bekam sie in den vergangenen Wochen aber auch gemeine Nachrichten. Darüber kann Jenny offenbar aber nur lachen!

Auf Instagram teilte Jenny ein Foto, auf dem ihre gewölbte Körpermitte deutlich zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Hier bekommt 'they see me rollin', they hatin'' plötzlich eine ganz andere Bedeutung." Die 29-Jährige zitierte den Text von Chamillionaires Hit "Ridin'" – zu Deutsch bedeuten die Zeilen ungefähr: "Sie sehen mich rollen, sie hassen es." Jenny gibt wohl nichts auf die Hater, die sie wegen ihres Schwangerschaftsgewichts kritisieren.

Schon vor wenigen Wochen machte Jenny deutlich, dass sie sich von gemeinen Kommentaren zu ihrer Gewichtszunahme nicht unterkriegen lässt. "Mein Bauch ist gut, so wie er ist", wehrte sie sich damals auf Instagram.

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser im März 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

