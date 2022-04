Jennifer Frankhauser (29) ist voller Vorfreude auf ihr Baby! Anfang des Monats hatte die Influencerin stolz verkündet, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König ein Kind erwartet. Eine spannende Zeit für die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35) – immerhin ist es für sie und ihren Liebsten das erste Baby. Inzwischen ist die Beauty schon in der 17. Woche angekommen. Hat Jenny schon ein paar Schwangerschafts-Kilos zugelegt?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin ihren Fans zuletzt einige Fragen. Ein User wollte wissen, wie viel die werdende Mama bisher zugenommen habe. Darauf erklärte Jenny knapp: "Plus sechs Kilo in der 17. Woche!" Ob das viel oder wenig sei, konnte die 29-Jährige ihren Followern allerdings nicht sagen.

Jenny steht derzeit noch in der Anfangsphase ihrer Schwangerschaft. Ihr Baby ist aktuell so groß wie eine Orange – bemerkbar macht sich das Kleine aber noch nicht, wie die Bald-Mami verriet: "Mein Frauenarzt hat gestern gesagt, dass ich das Baby bald schon merken werde."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Steffen König

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2022

