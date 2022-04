Amber Heard (36) sucht Schutz. Der Prozess zwischen ihr und Ex-Mann Johnny Depp (58) ist seit knapp zwei Wochen in vollem Gange und bringt Tag für Tag weitere Details um das toxische Eheleben des einstigen Liebespaares ans Licht. Dass die Verhandlung live online übertragen wird, bringt einige Fans dazu, sich eine genaue Meinung zu dem Fall zu bilden und komme was wolle hinter der Partei zu stehen, die sie im Recht sehen. Besonders Johnnys Fans schießen heftig gegen Amber und drohen ihr Gewalt an. Wegen der Vielzahl an Provokationen engagierte Amber nun ein Sicherheitsteam, das sie beschützen soll.

Wie eine Quelle gegenüber der New York Post betonte, jagten mehrere Depp-Fans dem Auto der Schauspielerin nach, als sie das Gericht verließ. Im Netz sind Kommentare wie "Wer will sich meinem Vorhaben der brutalen Vernichtung Amber Heards anschließen?" keine Seltenheit. Deshalb soll die "Aquaman"-Bekanntheit nun ein neues Elite-Sicherheitsteam an ihrer Seite haben. Die gut ausgebildeten Fachkräfte sollen vor dem Gericht postiert sein.

Angeblich kostet der zusätzliche Schutz Amber 120 Dollar (113 Euro) die Stunde pro Wachposten. Laut einem Schreiben der Sicherheitsfirma, das der Zeitung vorliegt, achten die Securityleute auf unbefugte Personen, die versuchen, sich Zugang zum Gerichtsgebäude oder Fahrzeugen zu verschaffen.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp nach einem Gerichtstermin im April 2022

Anzeige

Getty Images Amber Heard während des Prozesses gegen Johnny Depp, April 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp während des Prozesses gegen Amber Heard, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de