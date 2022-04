Das Drama nimmt kein Ende! In den vergangenen Tagen kamen weitere schockierende Details im Prozess von Johnny Depp (58) gegen Amber Heard (36) ans Licht. So war unter anderem auf Audioaufnahmen zu hören, wie die Schauspielerin in einem Streit gesteht, ihrem Ex-Mann gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Zudem packte der Fluch der Karibik-Star aus, dass die Blondine während ihrer Ehe androhte, sich das Leben zu nehmen, sollte er sie verlassen. Aber es wurde auch Beweismaterial vorgelegt, dass den 58-Jährigen belastet. Johnny habe damals mit seinem Kollegen Paul Bettany (50) in Textnachrichten darüber gescherzt, was sie Amber alles Schreckliches antun könnten.

