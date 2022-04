Kourtney Kardashians (43) Verlobung stieß nicht nur auf Begeisterung! Im vergangenen Herbst hatte die Unternehmerin einen emotionalen Moment erleben dürfen: Ihr Partner Travis Barker (46) war vor der dreifachen Mutter auf die Knie gegangen und hatte um ihre Hand angehalten. Während sich ihre Familie für Kourtney freute, waren die Kardashians zeitgleich auch in Sorge – und zwar um ihren Ex Scott Disick (38).

In einer neuen Folge von "The Kardashians" ist Khloé Kardashian (37) bei einem Gespräch mit Moderatorin Ellen DeGeneres (64) zu sehen. In dem Talk, der noch vor der Verlobung aufgezeichnet wurde, enthüllte die 37-Jährige die Pläne des Schlagzeugers – woraufhin Ellen wissen wollte, was Scott wohl dazu sagen würde. "Er wird es schwer haben. Aber sie kann ihr Leben nicht auf Eis legen, nur um auf Zehenspitzen um ihn herumzuschleichen!", erklärte Khloé.

Schlussendlich soll Scott die Verlobungs-News seiner Ex aber ganz gut verkraftet haben. Ein Insider schilderte nur kurz nach Travis' Kniefall: "Er weiß, dass sie immer ein Teil seines Lebens sein wird und möchte, dass sie glücklich ist, auch wenn es nicht an seiner Seite ist."

Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Scott Disick, Penelope, Kourtney Kardashian, Reign und Mason

Scott Disick, Reality-TV-Gesicht

