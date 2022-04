Bei Germany's next Topmodel ging es nackig zu! In der aktuellen Folge der Castingshow war es wieder so weit: Wie jedes Jahr mussten sich die Kandidatinnen entblättern und komplett hüllenlos – nur mit goldener Farbe bemalt – für Heidi Klum (48) posieren. Das passte jedoch nicht allen Nachwuchsmodels so gut: Lieselotte Reznicek überlegte sogar, die Show deshalb zu verlassen. Promiflash fragte vorab bei einigen GNTM-Girls nach: Hatten sie Angst vor dem großen Nacktshooting?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de