Bei Let's Dance wird es am kommenden Freitag ganz emotional. Denn dann tanzen die Profitänzer und ihre Schützlinge zu dem Motto "Magic Moments". Bekanntermaßen erzählen die Stars zu diesem Anlass Geschichten aus ihrem Leben, die anschließend auf der Bühne vertanzt werden. Das Besondere an Show neun: Die Kandidaten werden allesamt einen Freestyle aufs Parkett legen. Jetzt wurde bekannt, welche Tänze die Tanzpaare in ihren Freestyle einbauen werden!

Zsolt Sándor Cseke (34) und Janin Ullmann (40), die inzwischen eine große Favoritenrolle einnehmen, tanzen laut RTL in ihrem Freestyle einen Cha-Cha-Cha und einen Contemporary. Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) widmen sich ebenfalls diesen zwei Tänzen. Ganz besonders gespannt dürfen die Zuschauer auf Kathrin Menzinger (33) und René Casselly (25) sein. Sie werden diverse Tanzstile miteinander kombinieren und sicherlich wieder die ein oder andere akrobatische Höchstleistung zum Besten geben.

Gleich mehrere Tänze müssen Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (35) beherrschen. Ihr Freestyle wird einen Contemporary, eine Rumba, einen Slowfox und einen Tango beinhalten. Auch Vadim Garbuzov (34) und Sarah Mangione (31) müssen abliefern. Sie wollen gleich sieben Tanzstile aufs Parkett bringen: den Charleston, den Contemporary, einen Paso Doble, eine Rumba, eine Salsa, eine Samba und einen Slowfox. Auf der Instagram-Seite von "Let's Dance" witzelte die Schauspielerin bereits über die Herausforderung. "Sarah: 'Welche Tänze tanzen wir alles im 'Magic Moment?' Vadim: 'Ja'", lachte sie.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger, März 2022

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester in der 15. "Let's Dance"-Staffel

Instagram / sarahmangione Vadim Garbuzov und Sarah Mangione

