René Casselly (25) sprüht nur so vor Ideen. Der Zirkusartist schwingt momentan in der neuen Staffel von Let's Dance das Tanzbein und fegte bisher gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) übers Parkett. Dabei will er auch gerne seine akrobatischen Künste unter Beweis stellen, die es ziemlich in sich haben! Promiflash fragte bei René mal nach: Muss Kathrin seine waghalsigen Choreos sogar manchmal bremsen?

Dass der gebürtige Ungar aus einer Zirkusfamilie stammt, zeigte er schon, indem er über seine Tanzpartnerin sprang oder einen Partner-Radschlag vollführte. Die Profitänzerin sieht Renés Einfälle jedoch teilweise etwas skeptisch: "Es gibt schon ein paar Momente, in denen die Kathrin meint, dass meine Ideen ein bisschen zu gefährlich sind." Doch letztendlich finden die zwei einen Weg: "Aber dann macht sie es trotzdem. Weil sie mir auch vollständig vertraut – was dann wiederum mich stärkt und motiviert, noch mehr verrückte Sachen auszuprobieren", witzelte René im Interview mit Promiflash.

Was die Zuschauer bislang von dem Tanzduo zu sehen bekamen, war jedoch längst noch nicht alles. Obwohl die beiden vergangene Woche schon sage und schreibe 29 Punkte ergatterten, hält René die Messlatte hoch und versichert: "Wir haben noch einiges Verrücktes zu zeigen und wir können es kaum erwarten, das alles auf dem Tanzparkett zu präsentieren!" Da Kathrin nun aber krank ist, wird er zunächst mit Regina Luca (33) tanzen.

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly, "Let's Dance"-Kandidat 2022

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly bei ihrem Paso Doble

